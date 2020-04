Vlahovic e un messaggio molto chiaro alla Fiorentina

Dusan Vlahovic è lì che aspetta solo un cenno da parte della Fiorentina per poter rinnovare il proprio contratto con il club viola. L’attaccante nel corso delle ultime ore ha fatto giungere il proprio messaggio alla società forte e chiaro. Attraverso un paio di interviste pubblicate nella giornata di ieri, il serbo ha ribadito alcuni concetti, che possiamo riassumere così: qui a Firenze si trova non bene ma benissimo. Sogna di essere un giocatore importante di questa squadra e anche di indossare la mitica maglia numero nove, quella che caratterizza ogni bomber di razza (“Sarebbe un onore e uno stimolo in più”).

Adesso spetta a Commisso farsi vedere, ovviamente non appena la situazione lo renderà possibile. Ed allora e solo allora potremmo mettere finalmente quel nero su bianco che tutti attendono.