Vlahovic e un’altra squadra destinata a rimanere a bocca asciutta. Voci incontrollate sul ragazzo

Dopo la Lazio, la Roma. Ecco un’altra squadra destinata a rimanere a bocca asciutta e ad assistere al prosieguo della carriera di Dusan Vlahovic con la maglia della Fiorentina addosso. Continuano a circolare voci di mercato incontrollate sul ragazzo e oggi sia La Gazzetta dello Sport, che il Corriere dello Sport vedono un futuro a tinte giallorosse per il giocatore, come erede di Dzeko.

Anche in questo caso però non si è fatto i conti con l’oste, ovvero il club viola. La realtà è ovviamente ben diversa con i gigliati che si sono praticamente accordati con lui per il prolungamento del suo contratto che scadrà nel 2025. Non ci fosse stato di mezzo il Coronavirus a quest’ora sarebbe già arrivato l’annuncio. E magari non ci sarebbero state nemmeno queste indiscrezioni fantasiose a corollario.