Vlahovic erede di Ibrahimovic? Solo se il Milan ha 60 milioni di euro da dare a Commisso

Non c’è dubbio che Dusan Vlahovic sia il personaggio mediatico del momento, almeno per quanto riguarda la Fiorentina. Di lui se ne parla anche su Tuttosport dove viene rilanciata la notizia dell’interessamento del Milan per l’attaccante serbo.

Vi sono stati contatti preliminari tra il club rossonero e l’entourage di Vlahovic che è cresciuto avendo come idolo Zlatan Ibrahimovic.

Intanto il presidente viola, Rocco Commisso, proverà a rinnovargli il contratto e di sicuro, nel caso di mancato accordo, non svenderà il giocatore. In sostanza, secondo il giornale sportivo torinese, ci vorranno almeno 60 milioni di euro per acquistarlo.