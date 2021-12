Vlahovic finisce nella Top 100 del The Guardian: “La Fiorentina dovrà affrontare un compito apparentemente impossibile per trattenerlo”

Arriva un ulteriore riconoscimento per Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina è stato inserito nella Top 100 del 2021 stilata dal prestigioso quotidiano inglese The Guardian. 57° posto per il serbo, che in Serie A ha segnato 33 gol negli ultimi 12 mesi.

Questo il commento nei confronti del serbo: “L’attaccante indispensabile di quest’inverno, se sei un grande club le cui finanze sono sopravvissute al Covid-19, è un serbo di 21 anni che sembra avere tutto. Vlahovic è arrivato alla Fiorentina nel 2018, e dallo scorso dicembre, non ha quasi smesso di segnare. 43 reti tra club e Nazionale negli ultimi 12 mesi, di cui 7 nelle ultime 5 che gli sono valse la prima apparizione nella nostra lista. È in cima alla classifica marcatori di Serie A e la Viola dovrà affrontare un compito apparentemente impossibile per trattenerlo. Ha rifiutato l’offerta economica più grande della storia della storia gigliata e potrebbe partire gratis nel 2023. La Fiorentina potrebbe doverlo cedere e la base d’asta potrebbe essere a 70 milioni di sterline”.

In prima posizione c’è Robert Lewandowski, seguito da Lionel Messi e Mohamed Salah. Quinto Jorginho, ottavo Cristiano Ronaldo: fuori dalla Top 10 Lukaku (undicesimo) e Donnarumma (dodicesimo). Diciassettesimo Chiesa, ventiduesimo Bonucci e ventiquattresimo Chiellini.