Vlahovic-Fiorentina: C’è sempre più ottimismo. Si respira aria di annuncio

Incontro tra il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, e il manager di Dusan Vlahovic, Darko Ristic.

Dopo questo appuntamento c’è sempre più ottimismo in casa viola per l’allungamento del contratto. Questo è quello che si legge stamani su La Gazzetta dello Sport.

Resterebbe ancora da trovare l’accordo definitivo per la clausola rescissoria. La società viola chiede che sia di almeno 70 milioni di euro, mentre l’agente di Vlahovic vorrebbe fermarsi a 60. Una clausola che avrebbe valore a partire dal prossimo campionato.

Potrebbe essere il presidente Commisso in persona, atteso in Italia per il debutto in campionato all’Olimpico contro la Roma di Mourinho, a dare il sospirato annuncio.