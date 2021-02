Vlahovic-Fiorentina, due strade davanti. Il serbo potrebbe diventare una pepita d’oro per Commisso

Continua a meravigliare la stagione di Dusan Vlahovic: l’attaccante della Fiorentina è terzo tra i nati nel nuovo millennio per gol segnati in campionato. Davanti a lui ci sono solo due Haaland (diciassette) e Kean (nove). Oltretutto, otto delle ultime dodici reti della squadra di Prandelli portano la sua firma. Le sue prestazioni hanno attirato l’occhio degli estimatori: Vlahovic piace in Premier League, in Bundesliga e alla Roma in Italia, che ci aveva provato in estate ricevendo una risposta negativa.

Il serbo ha davanti a sé due strada: diventare il simbolo del rilancio della Fiorentina, rinnovando il contratto fino al 2024 con un importante adeguamento economico o trasformarsi nel prezzo pregiato di una potenziale asta. E in questo caso per la Fiorentina si genererebbe una plusvalenza incredibile, visto che nel 2017 Corvino lo pagò appena due milioni di euro. Il club di Commisso e gli agenti ne parlano da tempo, ma – come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio – ancora non è arrivato alcun tipo di accordo.