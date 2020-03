Vlahovic-Fiorentina: La firma è vicina. Trattativa aperta per Chiesa: Gli argomenti messi in campo dal club

Capitolo rinnovi per la Fiorentina. Il Corriere Fiorentino scrive che per Dusan Vlahovic un gran lavoro era già stato fatto con il suo procuratore. L’accordo di massima per spostare la scadenza fino al 2025 era già stato raggiunto. L’aspetto più significativo era anche l’aumento dell’ingaggio che sarebbe arrivato ad un milione di euro l’anno. L’annuncio della firma era nell’aria prima che scoppiasse l’emergenza coronavirus, si sarebbe aspettato solo l’arrivo di Commisso per farlo. Poi tutto è saltato.

Per Federico Chiesa invece la maggior parte dei contatti risale a qualche settimana fa. Dai colloqui avuti tra le parti sono sempre filtrate buone sensazioni. Per l’esterno offensivo la Fiorentina dovrebbe raddoppiare l’attuale ingaggio, arrivando a toccare i 4 milioni di euro. Il club ha fatto capire a più riprese al ragazzo la propria intenzione di rinforzarsi per tornare in Europa. Chiesa continua ad essere nel mirino di Juventus e Inter.