“Vlahovic ha commesso una leggerezza…ma si è anche adoperato per scusarsi. Che sia d’esempio per tutti!”

L’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, è stato uno dei protagonisti dell’ultima giornata del campionato. Questo non solo per i due gol realizzati alla Sampdoria, ma anche perché ha avuto l’umiltà di scusarsi per aver fatto la propria esultanza sotto la curva avversaria, gesto che è stato poi frainteso dai tifosi della Sampdoria.

“Il ragazzo che sa far male di piede e di testa con la stessa naturalezza – è quello che leggiamo su di lui su Tuttosport – ha commesso una leggerezza per via dell’età. Ma poi, capito l’errore, si è adoperato per scusarsi. Non è così scontato nei giovani, meno che meno tra quelli che in una giornata guadagnano in un giorno quello che i loro coetanei raggiungono in un mese. Dopo aver segnato ha portato le dita alle orecchie davanti ai tifosi doriani. In realtà, ha spiegato, non era uno sfottò, ma il suo modo di esultare. Ha chiesto dunque scusa in TV. Che sia d’esempio!”.