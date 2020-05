Al TgSport di Rai Sport ha parlato l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Queste le parole del giocatore viola: “Ho tirato un sospiro di sollievo quando ho saputo che il tampone era negativo e ora mi tengo in forma per farmi trovare pronto. Sicuramente non sarà facile ricominciare, perché la salute è al primo posto. Se le istituzioni decideranno di far ripartire la Serie A noi dobbiamo essere pronti perché il calcio è il nostro lavoro”.