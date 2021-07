Vlahovic: “Il mio gol più bello? Il cucchiaio contro la Juventus. Firenze ha una grandissima tifoseria” VIDEO

L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha parlato pochi minuti fa al Viola Village.

Queste le sue parole: “Siamo sempre contenti di condividere tempo con voi. Per noi è sempre un piacere la presenza dei tifosi sugli spalti, l’assenza si sente. Spero di rivedervi presto allo stadio perchè ci mancate, avete un grande significato per noi. Cosa mi dice il mister? In generale parla con tutti ma stamani gli ho chiesto di aiutarmi perchè il prossimo anno ci aspetta un nuovo sistema di gioco e anche noi abbiamo bisogno di capire le cose. Il mister chiede determinati movimenti e e noi dobbiamo seguirlo sempre per capire prima possibile”.

Poi ha aggiunto: “Io mi metto sempre a disposizione del mister, lavorando giorno dopo giorno. Spero di fare bene come l’anno scorso. Il gol piu bello? Non potrei sceglierne uno solo, perche i gol sono tutti importanti, ma se dovessi sceglierne uno è il cucchiaio contro la Juventus perchè era un momento difficile della partita. Il mio arrivo a Firenze? Ho firmato con la Fiorentina appena ho compiuto 18 anni. Il primo allenatore che ho avuto è stato Stefano Pioli, sono arrivato e poco dopo c’è stata la vicenda di Davide Astori e ho trovato una situazione bruttissima ma in quei momenti ho capito cosa significa essere una squadra. Ho capito che nel calcio ci sono tanti amici, e anche con i tifosi. Sapevo che Firenze fosse una piazza calorosa con una grandissima tifoseria, proprio per questo non vedevo l’ora di venire qui. Perche mi alleno spesso di notte? Non soffro di insonnia, ho solo capito che questa è l’unica strada che porta al successo. Non so se succederà o no ma io voglio dare tutto e sfruttare ogni secondo per fare. Come dice Bonucci ho ancora molta pasta asciutta da mangiare. Abbiamo visto tutti l’Europeo, e tutti noi serbi abbiamo tifato l’Italia. L’esordio in nazionale? Prima di tutto sognato la maglia della nazionale, è una sensazione unica una delle piu belle della carriera. Adesso stiamo cercando di conquistarci il mondiale, spero di riuscirci. Faccio di tutto per rendere felice la mia famiglia, è l’unica cosa che conta per me”.