Vlahovic, il piano “B” segreto del Real Madrid

Secondo quanto riporta DonDiario, il Real Madrid ha un piano B per il suo attaccante nel caso Erling Haaland fallisca. Il club bianconero ritiene di dover far firmare un ‘9’ di garanzie, al di là dell’arrivo di Kylian Mbappé, e il norvegese è il calciatore che gli piace di più. Ma le circostanze potrebbero portare Florentino Pérez a prendere una strada alternativa per rafforzare l’attacco. In quel caso, all’ordine del giorno c’è anche Dusan Vlahovic.

Mino Raiola ha in mano l’operazione Haaland. Se l’agente del norvegese non si metterà troppo all’altezza delle sue richieste finanziarie, sia a livello di stipendio che a livello di commissioni, le cose possono precipitare.