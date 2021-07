Vlahovic, il rinnovo e la Fiorentina che si sta giocando al meglio le proprie carte

Proseguono le trattative sul rinnovo. Al momento, come riporta Calciomercato.com, l’unica minaccia credibile sembra essere il Tottenham nel caso in cui ceda Kane ad un prezzo esorbitante.

Sempre che un accordo sul rinnovo non venga raggiunto prima: e ci siamo quasi. Il nodo relativo alla clausola rescissoria dovrebbe sciogliersi sulla cifra di 70 milioni di euro, importante ma non irraggiungibile, mentre durata (2025) e adeguamento (3 milioni l’anno) non sono più un problema da tempo.

Una volta pattuito il compenso da versare al procuratore del giocatore, seguiranno stretta di mano e annuncio ufficiale. La partita è tutt’altro che chiusa, ma la Fiorentina la sta giocando al meglio delle sue possibilità, forte del gradimento del giocatore verso l’ipotesi di restare.