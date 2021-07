L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha parlato da Moena al termine dell’amichevole contro la Polisportiva C4 Foligno: “E’ sempre bello giocare una partita, vorrei fare i complimenti agli avversari e ringraziarli per averci affrontato. Il risultato conta fino a un certo punto, l’importante è che nessuno si sia fatto male. Per il resto noi dobbiamo continuare a lavorare bene e rimanere concentrati tutti i giorni per arrivare al campionato il più preparati possibile”.