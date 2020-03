Vlahovic: “Il virus non mi fermerà, farò gol anche a lui”. FOTO

Quarantena forzata per l’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, che è risultato positivo al Coronavirus-COVID19 pur essendo adesso in una fase asintomatica. Il centravanti viola si è mostrato, facendo vedere di essere comunque in buone condizioni: “Vorrei tranquillizzare tutti dicendo di non preoccuparsi perché sto bene – ha scritto sul suo profilo Instagram – Sappiate che non sarà di certo questo virus a fermarmi tanto farò gol anche a lui”.