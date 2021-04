Vlahovic: “In estate sarò aperto a ogni discorso per il mio futuro. So che Commisso vuole riportare in alto la Fiorentina. Con Prandelli…”

Su Repubblica in edicola questa mattina c’è una lunga intervista all’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Queste le part più importanti delle sue dichiarazioni: “Per arrivare a questo punto ho lavorato tanto fino ad ora. Il campionato non era iniziato nel migliore dei modi, ma poi mi sono detto che avrei dovuto cambiare ritmo e le brutte prestazioni mi hanno dato la giusta carica. Ogni giorno provo qualcosa di diverso in allenamento, perché poi in partita hai percezioni completamente diverse. Ill trucco è provare all’infinito.

E sul futuro: “Non mi piace parlarne, la situazione in classifica non è delle migliori. So che Commisso è ambizioso e vuole portare la Fiorentina in alto. Parleremo in estate e sono aperto a ogni discorso. La tripletta a Benevento? Già dimenticata, questo è il mio segreto”.

E sul rapporto con Cesare Prandelli: “C’era molta umanità. Rispetto la sua scelta, gli auguro il meglio. Quando Prandelli è arrivato mi ha chiamato nel suo ufficio e mi ha detto: “Hai 7-8 partite. Punto tutto su di te. Tu non ti preoccupare e gioca tranquillo”. Non segnavo e lui mi ha fatto battere i rigori per sbloccarmi”.