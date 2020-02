Vlahovic in vantaggio, Duncan si candida subito per un posto e Caceres insidia Igor. Ma si va verso un altro modulo?

Quale potrebbe essere la formazione impiegata dalla Fiorentina contro la Sampdoria? Sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo che Duncan si candida subito per un ruolo a centrocampo accanto a Castrovilli e Pulgar. Caceres questa settimana è totalmente a disposizione e prova a riprendersi il posto che è stato di Igor. Il giocatore acquistato dalla Spal potrebbe essere l’alternativa a Dalbert sulla sinistra ovviamente previo cambio di modulo. Infine in avanti Vlahovic è al momento in leggero vantaggio su Cutrone per far coppia con Chiesa.