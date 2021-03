Vlahovic irrinunciabile anche in patria: “Stojkovic usi le due punte ma non lo tolga dal campo”

A Firenze ormai non c’è dubbio su chi rappresenti l’attacco della Fiorentina ed è ovviamente Dusan Vlahovic, di fatto l’unica punta di ruolo rimasta a disposizione, in attesa che il mistero Kokorin si risolva. Giovedì con l’Irlanda il numero 9 viola ha siglato il suo secondo gol in Nazionale, il secondo consecutivo dopo quello alla Russia a novembre in Nations League. Per questo la stampa invoca il suo impiego anche per stasera con il Portogallo, nel big match del girone di qualificazione per Qatar 2022: insieme a lui potrebbe esserci Mitrovic, protagonista con una doppietta qualche giorno fa. Nonostante la difficoltà dell’impegno però, la Serbia del ct Stojkovic pensa davvero alle due punte, per non dover rinunciare all’attaccante viola.