Vlahovic: La strategia dei procuratori. L’obiettivo di gonfiare le commissioni

Dusan Vlahovic non rinnoverà il proprio contratto con la Fiorentina: questo è un fatto, purtroppo, risaputo.

Ma qual è la strategia che sta seguendo il giocatore assieme ai suoi procuratori? Su La Repubblica di stamani si legge che è quella di avanzare mese dopo mese verso la scadenza naturale del contratto, fissata a giugno 2023.

Non arriverà fino a quel giorno in maglia viola, però. Questo perché ci sono già club che sono pronti a riempirlo di soldi, accontentando la società viola.

I radar del calciomercato sono direzionati verso la Premier League. Un po’ perché le richieste di Commisso rimangono alte, non sotto i 60 milioni di euro, un po’ perché più che il contratto si avvicina alla scadenza e più che i suoi procuratori possono gonfiare le commissioni a carico dell’International Sport Office, che altro non è se non l’agenzia che si occupa del centravanti serbo.