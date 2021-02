Vlahovic, la stretta della Fiorentina per evitare un altro Chiesa, ma il suo procuratore per ora si nega

Da tempo ormai si parla del possibile rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic con la Fiorentina. Il giocatore ha fatto sapere più volte di essere disponibile ad allungare il suo rapporto con il club viola, ma non c’è stata l’agognata fumata bianca.

Anzi, la situazione, stando al racconto fatto stamani dal Corriere Fiorentino, è ingarbugliata. In sostanza la società vorrebbe evitare il ripetersi di un altro caso Chiesa e per far sì che ciò non succeda ha fretta di trovare un accordo. Ma per il momento il procuratore del calciatore si nega. Decisive per la definizione della trattativa saranno sicuramente le ambizioni future del club e della proprietà Commisso.

Finito questo mercato, i dirigenti gigliati ricominceranno la loro opera di convincimento.