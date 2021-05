Vlahovic lancia parole d’amore: “Bello vivere a Firenze, la Fiorentina è un grande club e mi vedo ancora con la maglia viola”

Puntata finale dell’intervista di Dusan Vlahovic al portale MozzartSport e in questo caso un bel messaggio alla Fiorentina e al mercato: “Cerco di non leggere i giornali. Ovviamente però apro i siti per vedere le principali novità. Ma appena vedo scritto qualcosa su di me la salto subito. In questo momento sono solo concentrando sul calcio. Mi rivedo alla Fiorentina, lì ho altri due anni di contratto e il 7 luglio sarò al raduno generale”.

E poi il riferimento diretto al club: “La Fiorentina non è un piccolo, ma un grande club in Italia. Nel complesso, queste ultime stagioni non sono state tra le migliori, ma la Fiorentina come club appartiene al top. È molto bello giocare e vivere a Firenze. Soprattutto perché è l’unica squadra in città e quindi tutti tifano per te. Non ci sono divisioni e tutti sono affezionati al proprio club. Ecco perché i tifosi viola sono fantastici. Quando le cose non vanno bene, è un po’ difficile giocarci ma quando vinciamo è bellissimo”.