Vlahovic: “Le pressioni mi stimolano e io mi godo tutto. Mercato? Sono concentrato solo sul mio lavoro. Domenica con Ibrahimovic…”

Dodici gol siglati in campionato con la maglia della Fiorentina e la convocazione con la nazionale serba. Grande momento davvero quello che sta vivendo Dusan Vlahovic, che ha rilasciato alcune dichiarazioni nel proprio paese d’origine: “Ci sono grandi aspettative in questo sport, è normale. Non sento alcuna pressione, mi godo tutto e anzi queste pressioni mi danno uno stimolo. L’unica cosa che devo fare è allenarmi più degli altri, ascoltare i consigli che mi danno, rispettare gli anziani e, naturalmente, sfruttare al massimo ogni opportunità che mi si presenta davanti”.

Si parla molto di Vlahovic anche in chiave mercato: “Non ci penso, sono concentrato sul lavoro e per essere migliore ogni giorno”.

Domenica scorsa, dopo la partita contro il Milan, Dusan ha scambiato la maglia con il suo idolo, Zlatan Ibrahimović: “Sì, ci siamo scambiati le maglie, abbiamo parlato brevemente e ci siamo augurati il ​​meglio. Zlatan è un grande uomo e un grande campione”.