Vlahovic: Le richieste della Fiorentina all’Inter e la possibilità di un’operazione ‘Chiesa-bis’. Il serbo lusingato

In attesa di capire quale sarà il futuro di Romelu Lukaku, l’Inter sta cominciando a guardarsi attorno per cercare il sostituto. Le piste calde rimangono due: Duvan Zapata e Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante della Fiorentina è il sogno proibito dei nerazzurri. Il contratto in scadenza tra due anni, con un rinnovo al momento bloccato, potrebbero spingerlo lontano da Firenze. In prima fila per il suo acquisto c’è già il Tottenham, ma solo in caso di cessione di Harry Kane.

La Fiorentina vuole almeno sessanta milioni, una cifra che sembrerebbe fuori portata per le casse dell’Inter. Per questo, i nerazzurri potrebbero proporre una formula simile a quella con cui la Juventus ha acquistato Federico Chiesa ormai dodici mesi fa (due anni di prestito più obbligo condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi, di squadra e personali). Infine – conclude la Rosea – Vlahovic avrebbe fatto capire di essere lusingato dall’interesse dell’Inter e dalla possibilità di essere l’erede di Lukaku.