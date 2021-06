Vlahovic: L’infruttuoso soggiorno a Firenze del procuratore. Il nodo più grande da sciogliere tra lui e la Fiorentina

L’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, è stato incoronato come miglior Under 23 dell’ultimo campionato. Un premio ampiamente meritato dal serbo che verrà premiato all’inizio della prossima stagione.

Il giocatore rappresenta un punto di ripartenza fondamentale. Commisso lo ritiene incedibile e anche il tecnico Gattuso lo vede come punto di riferimento offensivo per la propria squadra. E’ per questo che la dirigenza continua a lavorare per arrivare il prima possibile alla firma per il suo prolungamento di contratto.

Il soggiorno fiorentino a metà maggio dell’agente di Vlahovic, Darko Ristic, è stato piuttosto infruttuoso visto che non si sono registrati concreti passi in avanti ma nulla è ancora perduto. Questo è quello che si legge stamani su La Nazione. Il nodo più grande da sciogliere non è certo quello sulla durata (fino al 2025) né sull’ingaggio (tre milioni netti più bonus) ma è piuttosto quello legato al valore della clausola rescissoria del nuovo accordo, con i viola che puntano ad una cifra vicina agli 80 milioni di euro mentre il manager vorrebbe tenere a portata di offerta eventuali club interessati (massimo 50) già da questa estate.