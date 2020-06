Vlahovic: “Lunedi sarà incredibile tornare in campo. Non siamo mai stati così tanto senza calcio”

Il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic è intervenuto su BBC World Service intervistato da John Bennett, queste alcune anticipazioni dell’intervista che andrà in onda alle 20.30. Sul Covid-19 ha detto: “La mia famiglia era lontana, nel mio paese. Nei primi giorni di malattia non sono stato bene, poi mi sono ripreso dopo qualche giorni e poi è stato normale”

E poi: “Non siamo mai stati così tanto senza calcio, spesso era un mese, un mese e mezzo. Siamo molto felici e pronti a ricominciare. E lunedi sarà incredibile”.

