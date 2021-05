Vlahovic: “Mi sono trovato bene con Kokorin. Ha un passato ‘interessante’ e io e lui ci abbiamo scherzato sopra, ma è un bravo ragazzo”

Dusan Vlahovic e il suo rapporto con gli attuali compagni di squadra all’interno della Fiorentina. Il giocatore ne parla in un’intervista rilasciata al portale serbo Meridian Sport: “Certo, Blackie (Nikola Milenković ndr) mi ha aiutato molto, ma tra gli italiani mi ha aiutato molto Saponara. Il primo giorno in allenamento, quando l’allenatore ha spiegato gli esercizi in italiano, me l’ha spiegato in inglese. E in genere diceva che se avevo bisogno di qualcosa, era lì per me. Mi trovo bene con Ribery, con il portiere Dragowski, ma anche Kokorin“.

E proprio sull’ultimo arrivato lo scorso inverno ha detto: “Ha un passato più che “interessante”. Vale a dire, lui e Pavel Mamaev sono stati condannati a un anno e mezzo di prigione per aver aggredito e picchiato il politico Denis Pak. Ma è un bravissimo ragazzo, so tutto quello che ha fatto. È un uomo calmo, questa è la mia impressione. Abbiamo scherzato su quello che ha combinato in passato”.