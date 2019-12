Vlahovic: “Montella mi è sempre stato vicino, è stato spontaneo per me correre verso di lui. Ho percepito fin da subito il suo sostegno, ma dico grazie anche a…”

L’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, con il suo gol realizzato all’Inter in pieno recupero, è riuscito oltre che a consegnare un punto alla sua squadra, a salvare la panchina di Vincenzo Montella: “Onestamente non sto a sentire quello che si dice – dichiara il giocatore al Corriere dello Sport-Stadio – io penso solo che quando una squadra non vince, sulla graticola ci finiscono tutti, non solo allenatore. È tutto il gruppo a doversi mettere in discussione. Montella mi ha sempre sostenuto, è stato spontaneo per me correre verso di lui. Mi è sempre stato vicino. Quando è arrivato a Firenze, la passata stagione, io ho ricominciato ad essere aggregato con continuità alla prima squadra. Ho percepito fin da subito un gran sostegno, per questo posso solo ringraziare sia lui che il suo staff. Così come non dimentico gli altri che hanno contribuito a farmi arrivare qui dove sono oggi. A chi mi riferisco? A Bigica, tecnico della Primavera, che mi ha accolto fin da subito, un allenatore straordinario oltre che una persona eccezionale, ma anche gli uomini del suo team”.