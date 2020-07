Vlahovic nel mirino del Milan: l’asse di mercato con i rossoneri si fa sempre più incandescente

L’edizione odierna de La Nazione riferisce di come il Milan sia intenzionato ad affidarsi, per la prossima stagione, a giocatori giovanissimi, soprattutto se dovesse arrivare il tecnico e dirigente Rangnick. Ibrahimovic probabilmente non resterà, e i rossoneri avrebberò così individuato nell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic il soggetto per fare coppia in attacco con l’ex viola Rebic. L’attaccante gigliato sembra piacere molto dirigenza tecnica rossonera, e l’asse tra Firenze e Milano quest’estate potrebbe diventare molto caldo. I due club dovranno parlare anche di Rebic, sul quale la Fiorentina aveva stabilito con l’Eintracht la metà degli introiti relativi alla cessione.

