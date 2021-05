Vlahovic? Non è lui che cerca il gol, ma il gol che cerca lui…e i due si trovano sempre. Venuti in formato Carl Lewis

Ooooohhhh. Finalmente una partita gagliarda della Fiorentina. Grinta, carattere, sudore e personalità: tutti requisiti tanto indispensabili quanto assenti in troppe partite di questo campionato. Apparsi tutti insieme stasera nella battaglia del ‘Franchi’. Sì, perchè se nel primo tempo si è giocato a calcio, nel secondo si è giocato a calci. I giocatori della Lazio in svantaggio, hanno tentato la carta dell’intimidazione. Prese particolarmente di mira le caviglie di Ribery. Ma stavolta il giglio viola non si è fatto mammoletta. La Fiorentina ha risposto colpo su colpo, come singoli e come squadra. Sul ring del Franchi due uppercut di Vlahovic tramortiscono la Lazio e chiudono i patimenti dei tifosi viola.

Dragowski – 7 – Caccia di porta il tiro (quasi) gol di Correa. Altre tre parate strepitose anche se solo per l’accademia perché le azioni laziali erano i fuorigioco.

Venuti – 6,5 – Primo tempo in sordina, viene fuori alla distanza. Con una progressione stile Carl Lewis condanna al rosso Pereira.

Biraghi – 7 – Azzecca l’inserimento giusto al momento giusto e confeziona un assist perfetto per Vlahovic. In difesa parte soffrendo ma stavolta è Lazzari a doversi inchinare.

Vlahovic – 10 – Girone d’andata sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato. Nel girone di ritorno cambia tutto. Ormai non è lui che cerca il gol, ma il gol che cerca lui: e i due si trovano sempre. Doppietta d’autore.

