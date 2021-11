Vlahovic non ha fretta di andarsene, ma Commisso valuta di cederlo a gennaio. Le ipotesi

L’edizione odierna del Corriere della Sera si occupa del futuro di Dusan Vlahovic, destinato a lasciare la Fiorentina nei prossimi mesi. Che sia a gennaio o in estate, il serbo dirà addio a Firenze. In tal senso, è importante il ritorno a Firenze di Rocco Commisso, che in questa vicenda si è sentito tradito e in estate ha rifiutato sessanta milioni dall’Atletico pensando che avrebbe rinnovato.

Adesso la Fiorentina sta cercando di scatenare un’asta internazionale e valuta la possibilità di cederlo già al mercato di gennaio. Alla luce delle prestazioni, forse non sarebbe la soluzione migliore. Una parte della tifoseria spinge per una permanenza fino a giugno e anche lo stesso Vlahovic non ha fretta di cambiare maglia.

Le prossime settimane saranno elettriche. Vlahovic fa gola a mezza Europa: il Bayern Monaco, il Psg e l’Atletico Madrid, passando per le inglesi Tottenham, City e lo stesso Arsenal. In Italia c’è la Juventus, che sta preparando un’offerta articolata per gennaio, in modo da anticipare la concorrenza. Il Milan per adesso non si è mosso, ma a Vlahovic giocare un anno con Ibrahimovic, il suo idolo, piacerebbe moltissimo.