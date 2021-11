Vlahovic: “Non mi interessano le voci, lascio parlare il campo. Voglio aiutare la Fiorentina, l’unica cosa che conta è la vittoria”

In un’intervista rilasciata al portale telegraf.rs ha parlato l’attaccante serbo della Fiorentina Dusan Vlahovic. Queste le sue parole: “Mio padre mi ha sempre detto che dopo ogni partita, che vincessi o perdessi, avrei dovuto salutato i giocatori avversari e l’arbitro. Lo faccio ancora oggi. Così dopo Portogallo-Serbia sono andato da Cristiano Ronaldo e in quel momento, comprensibilmente, era molto nervoso e arrabbiato. Mi ha solo detto che voleva accedere subito ai Mondiali battendoci. Gli ho augurato buona fortuna per il proseguo del percorso verso i Mondiali e gli ho detto che sarebbe passato perché hanno uno dei migliori giocatori del mondo”.

E ancora: “Penso che sia totalmente irrilevante che incontreremo in Qatar. Siamo in Coppa del Mondo e se vogliamo ottenere un risultato dobbiamo competere con i migliori e dobbiamo battere le grandi squadre. Non ne ho parlato con l’allenatore, non stiamo ancora pensando così lontano. Sappiamo cosa fare, dobbiamo andare lì e fare del nostro meglio per cercare di vincere quante più partite possibili”

E infine: “Abbiamo una routine di vita qui. Quando si tratta di nutrizione ho un regime particolare perché come ho detto il calcio ha raggiunto un livello tale che ogni minimo dettaglio conta. Non mi interessano le voci, l’unica cosa che dice la verità è il campo, lascio parlare quello. Sono concentrato solo sul calcio, allenarmi e migliorare il più possibile per aiutare la squadra. Che si tratti di gol, assist o altre cose nel gioco. La cosa più importante è la vittoria, tutto il resto non mi interessa minimamente”