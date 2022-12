Vlahovic nuovamente sul mercato a gennaio? C’è chi ipotizza un (relativamente) paradossale scenario

Già un anno fa il trasferimento di Dusan Vlahovic era andato in contrasto con le attese e l’immaginazione dei più, perché un trasferimento da oltre 70 milioni a gennaio si vede praticamente mai. Specialmente se a vendere è un club non proprio di taglia piccola ma uno almeno di fascia media, con ambizione (teoricamente) alta come la Fiorentina. Un anno dopo il destino del serbo potrebbe clamorosamente vivere un deja vu: lo ipotizza Espn che sostiene come l’attaccante sarebbe considerato tra i cedibili, già a gennaio, da parte della dirigenza bianconera. Il tutto dovuto alle recenti vicissitudini che hanno portato alle dimissioni in tronco del Cda e alle possibili sanzioni che potrebbero colpire la Juve.