Vlahovic o Haaland? Il Real sfoglia la margherita, ma c’è un fattore che potrebbe avvantaggiare il serbo

Saranno Dusan Vlahovic ed Erling Haaland i due calciatori più ambiti dell’estate 2022. Il Real Madrid è interessato ad entrambi i giocatori: secondo quanto riportato da El Nacional però, il tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti sarebbe disposto a rinunciare all’attaccante del Borussia Dortmund. Il motivo? Lasciare per un’altra stagione la maglia da titolare a Karim Benzema.

Così, il Real Madrid potrebbe virare sull’attaccante della Fiorentina, che oggi rappresenta il piano B per i Blancos. Il serbo, come Haaland, ha un costo importante, visto che il club di Commisso chiede circa ottanta milioni di euro per cederlo, e vuole un maxi-ingaggio. La possibilità di giocare nel club spagnolo e di crescere sotto l’ala del francese – secondo El Nacional – potrebbe convincere Vlahovic a dire di sì al Real.