Vlahovic paga l’affitto all’ultimo tuffo. Aveva accumulato un ingente debito

Il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, aveva accumulato con il vecchio padrone di casa un ingente debito di oltre ventimila euro. Fino al primo dicembre 2020, il calciatore viola abitava in una bella dimora a Fiesole che gli costava 5500 euro al mese di affitto.

E’ per questo motivo che l’avvocato Tommaso Signorini ha fatto ricorso per ottenere un decreto ingiuntivo, emesso dal tribunale. Ma poche ora prima della notifica dell’avviso, Vlahovic ha pagato il conto comprendente tre mensilità arretrate, il mancato preavviso per l’improvviso abbandono della villa le bollette di gas e luce e la fattura del giardiniere.

A rendere nota la notizia stamani è La Nazione.