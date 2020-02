Vlahovic in panchina, Cutrone titolare: le due motivazioni che hanno spinto Iachini

A Udine, avanti con il consueto 3-5-2. Con una probabile novità nel reparto offensivo: il gioiello Vlahovic dovrebbe partire dalla panchina. Una scelta che secondo La Gazzetta dello Sport, è frutto di due considerazioni che accompagnano il tecnico viola in questa vigilia: 1) Cutrone ha lavorato benissimo durante la settimana, sta trovando la condizione migliore e quindi merita una maglia da titolare. 2) il percorso di crescita del talento serbo passa anche dall’accettare di partire in panchina pronto a dare il suo contributo in corso d’opera.