Vlahovic per il record, Simeone l’ex dal dente avvelenato. E di mezzo c’è anche una questione familiare

Alla Fiorentina si sono incrociati nella stagione 2018-19: Simeone era il titolare e chiuse la stagione con sei gol in trentasei partite, Vlahovic la giovane speranza ancora da maturare (152’ totali in campo). Oggi si ritrovano in campo al Bentegodi da avversari con prospettive totalmente diverse.

Il serbo ha già segnato sedici gol in campionato, di cui otto nelle ultime sei, e ha come obiettivo quello di superare il record di reti in un anno solare di Cristiano Ronaldo. Dall’altra parte c’è il Cholito, a quota dodici e a segno per tre volte nelle ultime tre partite.

Di mezzo, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è anche una questione familiare. Non è certo un mistero che Diego, padre di Giovanni, avrebbe fatto follie per avere il serbo all’Atletico Madrid. Alla fine Vlahovic è rimasto in riva all’Arno, ma il Cholo aveva fiutato l’affare.