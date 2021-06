Vlahovic: Per la Fiorentina è una certezza. Il club viola aspetta di ritrovare l’attaccante al raduno, ma intanto sul nuovo contratto…

Il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, è concentrato sul suo presente ed è consapevole che non deve rilassarsi se vuole mantenersi ad altissimi livelli.

Per il club viola Vlahovic è una certezza, anche se alcuni top club europei potrebbero non aver rinunciato definitivamente all’idea di accaparrarselo per il futuro.

Il contratto dell’attaccante scade nel giugno 2023 e, se non rinnoverà l’accordo a breve, le prossime sessioni di mercato saranno decisive per il suo destino. Se non firmasse il prolungamento con relativo adeguamento economico, potrebbe rimanere al massimo per un’altra stagione.

Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che non ci sono ancora in programma nuovi appuntamenti per tutto il mese di giugno e la società viola aspetta di ritrovarlo al raduno il 9 di luglio. Poi il tavolo della trattativa verrà apparecchiato e al commensale più importante, cioè Vlahovic, dovrà essere servito un piatto goloso per non veder disperso il giovane patrimonio viola.