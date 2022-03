Vlahovic protagonista nella vittoria della Juventus contro la Salernitana. E l’Empoli continua a non trovare la vittoria Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Le partite di Serie A delle ore 15:00 di sono concluse con la vittoria della Juventus per 2-0 contro la Salernitana e il pareggio tra l’Empoli e il Verona per 1-1.

Per i bianconeri è l’ex attaccante della Fiorentina Vlahovic a mettere lo zampino su entrambe le marcature, tutte e due realizzate nel primo tempo. Prima serve a Dybala l’assist per la sua rete dell’1-0, poi sigla lui stesso il 2-0 con un colpo di testa. Con questa vittoria la squadra allenata da Allegri consolida il quarto posto salendo a quota 59, a soltanto un punto dall’Inter.

Per l’Empoli apre invece le marcature Di Francesco nella prima frazione di gioco, poi nella ripresa l’ex attaccante della Fiorentina Simeone sbaglia un rigore per gli scaligeri colpendo il palo oltre ad essersi fatto parare il primo tiro dal dischetto poi fatto ripetere dall’arbitro. Ad avere causato il rigore è stato il viola in prestito Zurkowski. Il Verona poi trova il gol del pareggio con una bellissima conclusione a giro di Cancellieri vanificando il ritorno alla vittoria dell’Empoli che non ottiene dallo scorso dicembre. Da ricordare che nella prossima partita gli azzurri di Andreazzoli saranno impegnati al ‘Franchi’ contro la Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 66, Napoli 63, Inter* 60, Juventus 59, Lazio 49, Atalanta*, Roma 48, Fiorentina* 47, Sassuolo 43, Verona 42, Torino* 35, Bologna*, Empoli 33, Udinese** 30, Sampdoria, Spezia 29, Cagliari 25, Venezia*, Genoa 22, Salernitana* 16.

*una partita in meno