Vlahovic: “Quando abbiamo esultato sul secondo gol è uscito tutto quello che avevamo dentro. Paragone con Immobile? Io devo ancora dimostrare tutto”

Il centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic, mattatore della gara di stasera con una doppietta alla Lazio, parla così a DAZN a proposito della gara vinta dai viola: “L’esultanza di squadra dopo il secondo gol? Abbiamo dimostrato quanto era importante questa partita per noi, è uscito tutto quello che avevamo dentro. Abbiamo dimostrato contro una squadra forte che possiamo giocarcela contro tutti, sono emerse le qualità. Complimenti a tutta la squadra”.

Sui due gol in più di Immobile in classifica marcatori? “Parlare di lui per me è difficile, lui è un grandissimo giocatore che ha fatto tantissimi gol. Ero motivato per dimostrare qualcosa. Non ho fatto ancora niente, devo migliorare ancora”.

Confronto con Batistuta? Il nostro sogno è raggiungere più punti possibili e stare tranquilli. Sarebbe abbastanza inutile se io faccio più di 20 gol e la squadra non girasse come non deve”

Sei stato scontento in certi momenti in stagione? “Mai stato scontento, eravamo un po’ in difficoltà ci può stare tutti. Io sono giovane e disponibile, posso avere alti e bassi, io e tutti gli altri possiamo fare bene lavorando il più duramente possibile”