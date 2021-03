Tra i meriti di Cesare Prandelli, quello più grande è stato senz’altro l’aver lanciato Dusan Vlahovic. Cominciando a schierarlo titolare, gli ha permesso di trovare continuità e feeling con il gol.

Per questo Vlahovic ha voluto ringraziare sui social Prandelli, con una storia su Instagram: “Non dimenticherò mai tutto quello che hai fatto per me, e non smetterò mai di ringraziarti. In bocca al lupo per tutto”.