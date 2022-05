Vlahovic: “Ringrazierò per tutta la vita Prandelli: è stato ciò di cui avevo bisogno. Chiesa? La nostra intesa è rimasta a Firenze”

L’ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic è intervenuto oggi al ‘Salone del Libro’ di Torino per presentare “Vlahovic, non finisce qui”. Ecco un estratto delle parole del n° 7 della Juventus riportate da calciomercato.com:

“Parlare di Cesare Prandelli mi emoziona sempre, mio padre non avrebbe fatto ciò che ha fatto lui per me. Lo ringrazio tanto, ci sentiamo spesso. E’ stato quello di cui avevo bisogno, mi ha spinto avanti, mi ha supportato. Lo ringrazierò per tutta la vita, qualsiasi cosa per lui ci sono e ci sarò sempre. Sono veramente grato, spero di vederlo presto, di chiacchierare, fino ad ora è l’uomo sportivo più importante. Uno vero”.

Sul rapporto con un altro ex viola come Federico Chiesa ha detto: “Mi ha visto crescere e mi ha aiutato tanto. Queste persone non le dimentico. Mi ha visto crescere da ragazzino. Abbiamo condiviso tre anni alla Fiorentina, fortunatamente siamo di nuovo insieme. Spero torni il prima possibile perché è infortunato da quando sono arrivato. Speriamo di ritrovare la nostra intesa sul campo, che è rimasta a Firenze. Non vedo l’ora di giocare con lui, per scendere in campo e lottare con lui, e vincere insieme”.