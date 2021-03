Vlahovic scavalla quota 40 milioni di euro. Milan e Roma…

Ha compiuto 21 anni da poche settimane Dusan Vlahovic. E da giovanissimo, il centravanti della Fiorentina è già riuscito ad andare in doppia cifra in Serie A. Attualmente è a quota 12 gol fatti ed ha molte possibilità di incrementare questo bottino fino al termine del campionato.

Ma quanto vale il serbo? Secondo La Gazzetta dello Sport si parla già di 40 milioni di euro necessari eventualmente per acquistarlo. Sempre per la ‘rosea’ Milan e Roma prendono appunti e studiano la strategia giusta, per cercare di prendere quello che viene definito come “il portabandiera dei nuovi bomber”.