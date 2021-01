Vlahovic sdogana Kouame e le due punte vere in attacco: “Con lui tutto più facile”. Prandelli avrà preso nota?

Schietto, sincero, aperto. L’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, è stato così al termine della partita contro la Lazio. Andando oltre i soliti luoghi comuni del post gara, il serbo, chiamato a commentare i minuti passati in campo con Christian Kouame al suo fianco, ha di fatto sdoganato la formula con due vere punte in attacco: “Con il suo inserimento è stato più facile, eravamo più vicini. E’ un gran giocatore, ci capiamo bene”.

Effettivamente nei minuti in cui la Fiorentina ha giocato con Vlahovic, Kouame e Callejon in posizione più avanzata, la squadra viola ha trovato la rete e ha costruito altre tre occasioni da gol, cosa che invece non aveva fatto nei 70-75 minuti precedenti. Prandelli prenderà ispirazione per il futuro?