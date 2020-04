Vlahovic segna alla malattia e ora va verso il rinnovo. Ecco il centravanti del futuro per la Fiorentina

E’ un periodo di certo movimentato quello che sta vivendo Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina è stato uno dei tre giocatori viola ad essere stato colpito dal Coronavirus. Ma il serbo ha superato la malattia e la quarantena in convalescenza. Un gol importante per lui, che si aggiunge agli otto fatti sul campo in questa stagione tra campionato e Coppa Italia.

Non appena sarà possibile per lui invece arriveranno i galloni di centravanti del futuro della squadra. Il suo rinnovo contrattuale è praticamente pronto da tempo. Si aspettava in pratica l’arrivo in Italia di Commisso per ratificarlo. Ma ancora il presidente è bloccato negli Usa e questa benedetta firma non può arrivare. Una questione meramente formale.