Vlahovic segna ancora e non può che rappresentare la principale speranza per il futuro della Fiorentina. E intanto entra a far parte di una prestigiosa élite

La sconfitta arrivata nonostante la buon prestazione, paradossalmente, rappresenta un problema ancor più grave per la Fiorentina. Difficile essere ottimisti se la squadra di Prandelli comincia a perdere anche quando gioca bene, soprattutto negli scontri diretti con le altre formazioni che si devono salvare.

Tuttavia il pomeriggio di Marassi porta con sé anche una buona notizia, che per la verità è più una conferma. Stiamo parlando del gol di Dusan Vlahovic, arrivato a otto timbri stagionali. Una statistica importante per lui, che sta trovando continuità di presenze e rendimento. E anche un bel riconoscimento a livello di statistiche, dato che il serbo appartiene a quel gruppetto formato da soli tre giocatori, nati dal 2000 in poi, che hanno già raggiunto cifre simili in questa stagione nei cinque principali campionato europei. A fargli compagnia due nomi del calibro di Moise Kean e Erling Haaland.