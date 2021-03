Vlahovic segna e la sua Serbia vince contro l’Irlanda, titolare anche Milenkovic. Intanto l’ex Fiorentina Jovetic… VIDEO

Da poco terminate le partite in programma per le qualificazioni del Mondiale del 2022. Tra le squadre impegnate stasera anche la Serbia dei viola Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic che, nella sfida contro l’Irlanda, sono partiti entrambi titolari. Al 18esimo ha segato per gli ospiti irlandesi Browne. Il pareggio della Serbia è arrivato proprio grazie all’attaccante della Fiorentina Vlahovic che dopo un’azione combinata ha superato il portiere con un destro a incrociare. A completare la rimonta serba ci ha pensato Mitrovic che con una doppietta nella ripresa chiude la sfida. A niente serve il gol di Collins per l’Irlanda nel finale. Finisce 3-2 per la Serbia.

Per le altre partite di stasera da segnalare la doppietta dell’ex viola Stevan Jovetic con ha portato il suo Montenegro a vincere 1-2 sulla Lettonia.