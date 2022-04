“Vlahovic segna meno che alla Fiorentina, deve crescere. I problemi della Juventus..”

Questo pomeriggio il giornalista deLa Gazzetta dello Sport Gaetano Imparato, durante un collegamento per la trasmissione “Guelfi e Ghibellini” su Tmw Radio, ha avuto modo commentare lo stato di forma dell’ex viola Dusan Vlahovic. Questo il suo pensiero in merito”

“Andrei a Pompei a piedi se servisse per far rimanere il Cagliari in Serie A. Il Cagliari può salvarsi, basta che non si scoraggi. Il calcio italiano ha bisogno della Sardegna in serie A. Il Cagliari è i tifosi meritano di non lottare sempre per la retrocessione. Vlahovic segna meno che alla Fiorentina, è un grande giocatore e questo non si discute, ma deve deve abbassare la soglia dell’errore, deve crescere. I problemi della Juventus sono a centrocampo, in mediana, dove si costruisce tutto e se non c’è un centrocampo che mette Vlahovic in condizioni di segnare non si può dare la colpa a lui”.