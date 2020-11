Vlahovic: “Sono riuscito a realizzare un sogno che avevo fin da bambino”. VIDEO: Il gol realizzato dal centravanti della Fiorentina

Un gol, il primo con la maglia della propria nazionale addosso, e un assist. La partita di Nations League tra Serbia e Russia, vinta nettamente per 5-0 dalla rappresentativa nata dalle ceneri dell’ex Jugoslavia, ha portato alla ribalta il nome del centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic.

“Sono felice per essere riuscito a realizzare questo obiettivo di segnare un gol – ha detto Vlahovic – lo sognavo fin da bambino. Dopotutto abbiamo mostrato carattere e abbiamo vinto una partita difficile. Sono sempre pronto per giocare, sono entrato bene in questa gara e sono stato premiato con un gol”.

Ora Vlahovic è atteso da Prandelli: potrebbe essere lui il centravanti titolare nel prossimo match di campionato della Fiorentina contro il Benevento.