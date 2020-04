Vlahovic: “Sono sempre convinto di legarmi ancora più a lungo alla Fiorentina. Ad Haaland non ruberei niente, sono sicuro che potrò arrivare lontano. E su Montella…”

L’attaccante del futuro, la Fiorentina ce lo ha già in casa. Si chiama Dusan Vlahovic, uno che ha intenzione di mettere radici in questa città: “Sono sempre convinto di legarmi ancora più a lungo alla società viola – ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport – questa è la mia seconda casa. Mi hanno accolto e mi trattano come un figlio. Il mio sogno è di lasciare il segno a Firenze e, perché no, vincere qualcosa. Cosa ruberei ad Haaland? Niente. Ho fiducia in me. E se continuerò a lavorare e a migliorare sono convinto che potrò arrivare lontano”.

Un Vlahovic legato a Montella: “Lui ha sempre creduto in me, sin dal suo arrivo e mi ha dato grandissima fiducia. Ha alzato la mia autostima e mi ha sempre ripetuto che per un attaccante un gol brutto conta quanto uno bello”.