“Vlahovic sta migliorando, se segna poco non è colpa sua. Ribery è sempre fuori dagli schemi, Callejon deve svegliarsi se vuole giocare”

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno Toscana della situazione in casa Fiorentina: “Un po’ di progressi si vedono, ma non bastano per stare sereni. Ce la siamo giocata alla pari con l’Hellas, ma questo non può bastare con la Juve che è in grande forma. Serve tanto di più di quello che vale la Fiorentina in questa opaca stagione per impensierire i bianconeri”.

E poi ha aggiunto delle considerazioni sui singoli: “Vlahovic? Per avere vent’anni, sta facendo molto bene. E’ ancora sterile, ma più che a lui questo è dovuto all’incapacità di creare occasioni da goal o anche solo trame offensive da parte della squadra. Dopo il mercato spero arrivi il momento di giocare con due punte, sempre che si riesca a prenderne un’altra. Amrabat? Alcuni segnali li ha mandati. Una squadra in difficoltà deve essere aiutata dai suoi uomini più talentuosi. Mi riferisco per la difesa a Caceres e Pezzella, con quest’ultimo che col Verona ha giocato benino. Castrovilli e Ribery devono far meglio. Il francese ispira, ma è fuori da ogni schema. In area non ci va mai e così per Vlahovic diventa dura. Callejon? In questo momento non si vede la sua classe, deve darsi una mossa. Col Verona quando è entrato la Fiorentina ha rischiato di perdere. Se non porta acqua alla causa dei gigliati, Prandelli deve preferirgli altri giocatori”.