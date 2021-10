Vlahovic, stavolta niente saluto ai tifosi della Fiorentina per evitare un Venezia bis

Il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, ieri sera non è andato a salutare la tifoseria viola presente nel settore ospiti dell’Olimpico.

Non si è trattato di un gesto di scortesia da parte sua, semplicemente si è voluto evitare un Venezia bis. Dopo la sconfitta patita in Laguna, l’attaccante serbo era stato preso a male parole da un folto gruppo di tifosi che erano andati al seguito della squadra. Non solo, c’era stato anche il lancio di un’asta di una bandiera che aveva mancato di poco Nicolas Gonzalez.

In questo caso si è pensato di prevenire qualche reazione scomposta con questa scelta.